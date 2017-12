Pub

Dois anos depois, permanecem três famílias em Penela. Há uma associação que acaba de receber três famílias em Coimbra.

São apenas três famílias mas perfazem 24 pessoas, a maioria crianças e jovens. Chegaram a Coimbra na semana passada, a 30 de novembro, pela mão da Associação Pacefull Parallel, criada por Nataliya Bekh, a antiga diretora técnica da Fundação de Miranda do Corvo que liderou o processo dos refugiados de Penela, há dois anos. Este é o primeiro grupo que a associação recebe, no âmbito do programa europeu de recolocação de refugiados, criado em 2015.

Portugal foi dos países que mostrou maior disponibilidade para acolher esses cidadãos que fogem da guerra, perseguição ou pobreza extrema, e estará ainda longe de alcançar o número atribuído pela União Europeia, e que ascende a 4500. O grupo que o Ministério da Administração Interna (MAI) e a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) destinaram para Coimbra inclui quatro famílias sírias, sendo que a última deverá chegar na próxima semana.

São famílias muito numerosas, algumas delas estavam já à espera há muito tempo, disse ao DN Nataliya Bekh, a ucraniana que dirigiu o Centro de Refugiados de Penela, no âmbito de um projeto de acolhimento orientado pela ADFP, a Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, de Miranda do Corvo. No ano passado acabou por criar uma associação, com o propósito de acolher refugiados. Para já, ainda não tem uma sede física, embora garanta que está já reservado um espaço, no centro de Coimbra, onde em breve começará a funcionar. Tudo o que estamos a fazer neste momento é assente no voluntariado, sublinha Nataliya, que fala em nome de um tradutor, um médico e uma assistente sociais. É assim que estão a garantir os primeiros dias em Portugal das três famílias, com 7 ou 8 filhos, acabadas de chegar, um deles com paralisia cerebral. Falamos de 18 menores, no total, instalados para já em apartamentos alugados pela Associação, ao abrigo do programa.

Findo o programa (de apenas 10 meses) de acolhimento aos refugiados da Síria e do Sudão, as famílias acabariam por ficar por sua conta e risco, apenas com algum apoio por parte da Câmara de Penela, que continua a garantir o alojamento. Dois anos depois, Nataliya Bekh continua em contacto com algumas delas, sendo que apenas três permanecem por lá. Fouad Nadeem, a mulher e os três filhos, deixaram a vila mal acabou o programa, acabando por se instalar em Seia. Entretanto, a família de Aya e Mahmoud cresceu: a pequena Jana nasceu em setembro de 2016, e é cidadã portuguesa. Por lá continuam também o casal Sameer e Souzan Mouhamad e os quatro filhos, bem como o jovem Belal Ibrahim, a avó Awa e os dois irmãos gémeos, agora com 15 anos. O rapaz trabalha numa empresa de construção, enquanto Sameer frequenta um curso no âmbito do programa Portugal 2020, tendo intenção de abrir o seu próprio negócio, depois de um contrato de trabalho que não viu renovado numa queijaria da região. Nas três famílias que restam, apenas Mahmoud nunca trabalhou. O sírio foi operado à coluna no verão passado, e continua em processo de recuperação. Entretanto, duas delas já compraram carro. A vida vai correndo naquela vila do centro do país, com cerca de seis mil habitantes. Apesar de se considerarem bem acolhidos pelos locais, ficam relatos de alguma desconfiança que permanece em relação aos seus usos e costumes. O grupo de refugiados chegou a Penela em novembro de 2015, ao abrigo da quota anual estabelecida entre Portugal e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). A Fundação de Miranda do Corvo (com apoio do Município de Penela) liderou um projeto-piloto no distrito de Coimbra dirigido ao apoio a refugiados com outros parceiros locais, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e vários organismos públicos, com a duração de apenas dez meses, o que se revelou muito pouco tempo para qualquer integração.

Yazidis não quiseram ficar

Há cerca de uma semana, o país ficou a saber que Sman Ali, o único refugiado yazidi que ainda se encontra em Portugal, do grupo de 30 que chegou em abril passado, tinha entrado em greve de fome, em protesto contra o alegado atraso do SEF em conceder-lhe a autorização de residência definitiva. O processo acabou por ser despachado, mas o caso fez despertar para alguns problemas que os refugiados têm tido na sua integração. Este grupo de yazidis chegou a Portugal debaixo de grande aparato mediático, com a presença no aeroporto, do então ministro adjunto e atual titular da pasta da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Saman Ali estava na linha da frente com um cartaz a dizer Thanks Portugal, I LOVE YOU. Era o único sem família e o único que assumia querer mesmo ficar no nosso país. Todos os outros, reunidos em famílias, ficaram poucos dias em Guimarães, local onde foram alojados. Menos de uma semana depois de terem chegado, segundo noticiou o DN na altura, abandonaram o país em direção à Alemanha e Suécia, onde este povo tem comunidades e apoio. Ana Gomes, a eurodeputada socialista responsável pela vinda dos yazidis para Portugal e que queria trazer um total de 400, não escondeu a sua tristeza: lamento que isto aconteça. Sinto-me frustrada e receio que isto possa desincentivar quem tem trabalhado tanto, como eu, para conseguir que estes refugiados viessem para Portugal.