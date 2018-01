Pub

Familiares contactaram Comissão Nacional de Proteção de Crianças para pedir ajuda

A família das duas crianças que foram já anunciadas como as protagonistas do próximo programa Supernanny, da SIC, pretendem impedir a emissão do episódio e contactaram a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens pedindo ajuda nesse sentido.

A notícia é esta quinta-feira avançada pelo Jornal de Notícias, segundo o qual a presidente desta comissão, Rosário Farmhouse, descreveu os familiares como tendo ficado "preocupados depois de terem assistido ao primeiro programa e não sabem o que fazer".

Esta mesma fonte revelou que o contacto partiu de familiares da criança que não são os progenitores.

Apenas a Justiça poderá impedir a emissão do programa.