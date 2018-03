Pub

Domingos Xavier Viegas, coordenador do relatório independente sobre os incêndios de Pedrógão, disse hoje no parlamento que "a prestação de socorro médico falhou" nos fogos de junho de 2017

"Faltou em Pedrógão o trabalho de busca e salvamento, ou seja, a prestação de socorro médico falhou porque houve falhas nas buscas, que não foram coordenadas", disse hoje, no parlamento, Domingos Xavier Viegas, o coordenador do relatório independente sobre incêndios de Pedrógão.

O professor do Centro de Estudos Florestais da Universidade de Coimbra esteve hoje reunido com os deputados e, no final do encontro, afirmou: "Numa situação de múltiplas vítimas tem de haver no comando uma parte específica para a busca e salvamento. Isso claramente não houve aqui em Pedrógão".

O deputado do CDS-PP Telmo Correia destacou aos jornalistas que "houve uma falha generalizada sobre as operações de busca e socorro"

O coordenador do relatório sobre Pedrógão Grande recomenda que, num incêndio com esta dimensão, seja criado no posto de comando uma parte dedicada à tarefa de coordenação da busca e salvamento e prestação de socorro.

"Coisa que não aconteceu neste incêndio e daí que tenha havido muito sofrimento e eventualmente algumas mortes", observou.

"Houve pessoas que morreram, a poucos metros de outras que foram salvas, com o telemóvel na mão a enviar mensagens para o 112, à espera de serem salvas. Enquanto o combate estava com quem tinha a missão de combater o incêndio, a operação médica estava a cargo do INEM, ninguém tinha a responsabilidade de ir buscar pessoas que estavam caídas no terreno", disse Telmo Correia.

O deputado do CDS-PP sublinhou ainda que esta audição confirmou que "falhou a previsão em meteorologia, o ataque inicial e a coordenação por inexperiência e os meios no combate ao incêndio de Pedrógão Grande".

Também o deputado do PSD Duarte Marques afirmou aos jornalistas que "o sistema de salvamento das pessoas não funcionou", faltando em terra uma entidade que faça esta tarefa do salvamento, tal como existe no mar.

O deputado do PSD, Duarte Marques, disse que "nem tudo está a ser feito para corrigir todas as situações que falharam durante o verão passado"

"Ficou claro que nestas épocas de grande tragédia é preciso que os bombeiros se concentrem no fogo, que os médicos tratem das pessoas, mas falta aqui uma parte que tem que ir buscar as pessoas aos locais da tragédia", disse, sublinhando que falta criar "algum comando" ou "alguma especificidade" para a missão do salvamento.

Duarte Marques disse ainda que "nem tudo está a ser feito para corrigir todas as situações que falharam durante o verão passado", estando apenas a serem tomadas medidas para colmatar aquilo que correu mal nos dois grandes incêndios de 2017.

Por sua vez, o deputado socialista Fernando Rocha disse aos jornalistas que Xavier Viegas destacou na audição que a estrutura da Proteção Civil, como está organizada, "pode ter dificuldades, perante uma tragédia desta dimensão, em assegurar a busca e salvamento das vítimas".

Isto porque, adiantou o deputado do PS, o INEM "não pode naturalmente avançar para um teatro de operações em risco, sob pena de pôr em risco os seus operacionais".

Fernando Rocha sublinhou que tem de existir "no comando uma estrutura concentrada" na busca e salvamento.

A audição foi pedida pelo CDS-PP em dezembro depois de o Governo não ter revelado na íntegra o relatório elaborado pela equipa de Domingos Xavier Viegas. Em causa estava o capítulo seis que relata os pormenores das mortes de cada uma das 64 vítimas mortais.