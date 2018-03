Pub

Domingos Xavier Viegas, coordenador do relatório independente sobre os incêndios de Pedrógão, disse hoje no parlamento que "a prestação de socorro médico falhou" nos fogos de junho de 2017

"Faltou em Pedrógão o trabalho de busca e salvamento, ou seja, a prestação de socorro médico falhou porque houve falhas nas buscas, que não foram coordenadas", disse hoje, no parlamento, Domingos Xavier Viegas, o coordenador do relatório independente sobre incêndios de Pedrógão.

O professor do Centro de Estudos Florestais da Universidade de Coimbra esteve hoje reunido com os deputados e, no final do encontro, afirmou: "Numa situação de múltiplas vítimas tem de haver no comando uma parte específica para a busca e salvamento. Isso claramente não houve aqui em Pedrógão".

A audição, pedida pelo CDS, decorreu à porta fechada, uma vez que parte do capítulo 6 do relatório, onde são descritas as circunstâncias da morte de algumas das vítimas, não é considerado público.

O deputado do CDS, Telmo Correia, referiu que em Pedrógão "houve uma falha na operação de busca e salvamento". "Ninguém tinha a responsabilidade de ir buscar as pessoas caídas no terreno", constatou.

Fernando Rocha Andrade, do PS, sublinhou o "relativo consenso" que existe sobre as falhas nos incêndios em Pedrógão. "O professor Xavier Viegas veio aqui destacar que a estrutura da Proteção Civil, como está organizada, pode ter dificuldades a assegurar a busca e salvamento das vítimas", disse o socialista, citado pelo Observador. "Tem de haver no comando uma estrutura concentrada nessa tarefa", concluiu.

"A estrutura distrital não deu uma resposta adequada", disse o deputado do PSD, Duarte Marques, no parlamento.

Até ao verão, Xavier Viegas conta ter pronto o relatório sobre os fogos de outubro de 2017.