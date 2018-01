Pub

Carlos Carreiras considera que a falta de investimento na linha férrea de Cascais está a estrangular a mobilidade entre Cascais e Lisboa, reclamando do Governo uma solução alternativa, como seja uma faixa adicional na A5 para autocarros.

"O alargamento da A5 em mais duas faixas está previsto no contrato de concessão," diz o o presidente da Câmara de Cascasi, que esta tarde participou num debate do Warm Up do Lisbon Mobi Summit, acrescentando que os estudos técnicos estão prontos. "O que está a faltar é uma decisão política",