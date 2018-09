Falsa suspeita de bomba encerrou MAAT. Situação já está regularizada

O Museu MAAT, em Belém, Lisboa, esteve encerrado durante a manhã desta sexta-feira, depois de terem sido detetadas duas caixas de madeira suspeitas no paredão, junto ao rio, segundo confirmou ao DN a relações públicas da PSP. A situação já está regularizada.

"Não houve ameaça de bomba nenhuma. Pelas 8h00 da manhã foram detetadas duas caixas de madeira com uns fios e umas luzinhas no paredão, junto ao rio, ao pé do MAAT. Foi acionado o protocolo de segurança, críamos um perímetro de segurança e evacuámos o bar ao lado do MAAT. Foi acionada uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo", explica a PSP.

Esta equipa concluiu, pelas 11h05, que não havia nenhum perigo e a situação foi regularizada.

O trânsito na Avenida Brasília esteve cortado nos dois sentidos, e na Avenida da Índia foi condicionado no sentido Lisboa Algés. A circulação já se faz com normalidade.

