Pub

Em causa a cedência de dados pessoais de mais de 63 mil utilizadores portugueses desta rede social

O PS vai chamar ao Parlamento a presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) na sequência da "grave revelação" de que o Facebook cedeu "ilegitimamente" dados pessoais de mais de 63 mil utilizadores portugueses desta rede social.

Segundo o deputado Filipe Neto Brandão, esta "manipulação de dados pessoais" constitui uma "gravíssima violação da lei" obrigam a conhecer "quais as diligências tomadas" pela CNPD, "para garantir a proteção dos dados pessoais dos utilizadores portugueses desta e outras redes sociais e a punição de eventuais infrações", como escrevem os deputados socialistas no requerimento hoje entregue.

"Trata-se de uma preocupação não apenas do grupo parlamentar do PS, mas de todos os cidadãos que utilizam as redes sociais", sublinha Filipe Neto Brandão.