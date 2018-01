Pub

Presidente visitou feridos do incêndio em Vila Nova da Rainha, que estão no Hospital de Viseu

O Presidente da República elogiou hoje a capacidade de resposta "tão rápida" dos profissionais do Hospital de Viseu, onde estão internadas vítimas do incêndio de uma associação de Tondela, afirmando que merecem "um louvor e um agradecimento".

"Os profissionais de saúde têm sido espetaculares. A capacidade de resposta tão rápida a um número concentrado de pessoas que aqui chegou merece um louvor e agradecimento", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas após visitar quatro dos mais de dez feridos ali internados na sequência da explosão ocorrida na noite de sábado na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, em Tondela, distrito de Viseu, Marcelo congratulou-se com o estado de saúde dos mesmos.

"Estão bem", sublinhou, destacando o facto de dois deles, que faziam equipa no jogo de sueca que disputavam na noite da explosão, se encontrarem "frente a frente" naquele quarto da unidade hospitalar.

"Estão juntos na vida, quer a jogar quer no hospital", afirmou, acrescentando ter verificado que "estavam cheios de força" e "fisicamente a recuperar muito bem".

Marcelo disse também que lhes deu ânimo, mas que também recebeu ânimo destes dois feridos.

No final da visita às vítimas internadas naquele hospital, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou aos jornalistas que "o saldo neste caso é muito positivo".

"Em menos de 24 horas sobre o que aconteceu, o saldo neste caso é muito positivo. Fico muito grato a quantos tornaram e tornam isto possível", sublinhou.

O Presidente da República adiantou que, "logo que possível", tentará visitar as outras unidades hospitalares onde também há internados deste acidente.

Das 13 vítimas da explosão na associação recreativa de Tondela que ali se encontram internadas, Marcelo conseguiu estar com "todos, exceto aqueles que se encontram ventilados", "inclusive uma senhora com uma disposição excecional (...) que dizia: 'Quando sair daqui quero logo começar a jogar sueca'".

Para Marcelo, houve neste caso "um movimento de solidariedade" que se traduziu também na ida "em massa de parentes, amigos, companheiros e vizinhos" ao hospital para visitar os internados, "e isso é muito impressionante".

Questionado sobre o estado de saúde do total das vítimas desta explosão, o chefe de Estado referiu que "há diferentes situações", mas que "a grande maioria não está numa situação muito grave".

"Mas há alguns numa situação crítica. Vamos ver como é que evoluem e todos esperamos que tenham uma evolução positiva", desejou.

Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje visitou o Hospital de Viseu pela segunda vez num período de cerca de três meses, afirmou ainda esperar "não voltar" àquela unidade de saúde "nos próximos tempos" por razões de emergência.

O chefe de Estado chegou ao Hospital de Viseu quando faltavam poucos minutos para as 16:00, depois de já ter hoje passado por Vila Nova da rainha, onde pediu à população que não desmobilize e seja solidária com as vítimas do incêndio que fez pelo menos oito mortos e 38 feridos.

Numa intervenção pública, junto a uma capela de Vila Nova da Rainha, onde se localiza a associação, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se à assistência onde se incluíam alguns familiares e amigos das vítimas, lembrando que a primeira solidariedade na sequência do incêndio foi da população local, que acorreu na tentativa de socorrer quem tentava fugir das chamas.

Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas no incêndio de sábado naquela associação recreativa em Tondela, que provocou a morte a oito pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde.

No local foram triadas 46 vítimas dos incêndios, sendo que oito delas foram vítimas mortais.

Esta manhã, segundo dados transmitidos à agência Lusa por fonte oficial do Ministério da Saúde, dos 38 feridos, nove já tinham tido alta hospitalar.