Pub

Presidente da Assembleia da República enviou mensagem aos familiares, amigos e população de Vila Nova da Rainha, onde ontem à noite um incêndio matou oito pessoas

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, expressou hoje solidariedade e os mais profundos sentimentos aos familiares, amigos e população de Vila Nova da Rainha, onde um incêndio numa associação recreativa matou pelo menos oito pessoas no sábado.

"A localidade de Vila Nova da Rainha foi ontem [sábado], como infelizmente tivemos oportunidade de testemunhar, atingida pela tragédia", refere a mensagem do presidente da Assembleia da República, à qual a agência Lusa teve acesso.

Ferro Rodrigues expressou, "com grande tristeza", toda a "solidariedade e os mais profundos sentimentos aos familiares, amigos e a toda a população de Vila Nova da Rainha", em seu nome e em nome da Assembleia da República.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O incêndio de sábado à noite, que deflagrou durante um jantar numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, fez oito mortos e, pelo menos, 36 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com o oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Paulo Santos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se hoje à zona do incêndio, tendo já manifestado "os seus sentidos sentimentos aos familiares das vítimas mortais e aos feridos".

O primeiro-ministro, António Costa, falou no sábado com o presidente da Câmara de Tondela sobre o incêndio numa associação em Vila Nova da Rainha e fonte oficial do Governo adiantou à agência Lusa que foram acionados "todos os meios".

Treze dos feridos deste incêndio estão internados no hospital de Viseu e outros 16 feridos foram enviados para unidades em Lisboa, Porto e Coimbra, de acordo com o balanço feito hoje pelo presidente da administração do Centro Hospitalar Tondela - Viseu, Cílio Correia, à agência Lusa.

A Lusa não conseguiu ainda apurar junto das autoridades as causas do incêndio.