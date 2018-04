Pub

Vítima mortal estava a manusear artigos de pirotecnia. A capela terá ficado muito danificada, assim como algumas habitações em redor do recinto de festas

Uma explosão de pirotecnia fez pelo menos um morto e 24 feridos, dois dos quais em estado crítico, em Gondelim, Penacova, segundo confirmou ao DN fonte do INEM.

Em declarações aos jornalistas em Gondelim, Penacova, Carlos Tavares, comandante operacional distrital de Coimbra, explicou que a explosão decorreu no recinto de festas momentos antes da saída das pessoas da capela para a procissão.

"Lamentamos um morto e 24 feridos. Duas pessoas em estado crítico, três feridos graves e 19 ligeiros. De entre estas, há cinco crianças, transportadas para o hospital pediátrico de Coimbra. Os restantes foram igualmente para Coimbra, um deles de helicóptero", disse.

Carlos Tavares explicou ainda que "algo terá corrido mal" no manuseamento dos artigos pirotécnicos.

A PSP e a PJ estão a averiguar a situação.

Já o vice-presidente da Câmara de Penacova, João Azadinho, explicou à agência Lusa que a pessoa que morreu estava a manusear os artigos de pirotecnia.

"O socorro foi muito rápido", acrescentou.

A vítima mortal terá "entre os 20 e os 30 anos" e as crianças que estão entre os feridos ligeiros têm entre "os 5 os 16 anos" de idade Facebook

De acordo a médica Paula Neto, da Delegação Regional do Centro do INEM, as pessoas feridas com gravidade apresentam "queimaduras e situações de trauma grave, provavelmente por causa da explosão e do impacto".

A vítima mortal terá "entre os 20 e os 30 anos" e as crianças que estão entre os feridos ligeiros têm entre "os 5 os 16 anos" de idade, acrescentou, sublinhando que foi também enviada para o local uma equipa de apoio psicológico para dar acompanhamento às vítimas, mas também aos familiares que se foram reunindo.

Uma das vítimas críticas foi transportada de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para onde foram enviados a maioria dos restantes feridos.

A capela terá ficado muito danificada, assim como algumas habitações em redor do recinto de festas.

Mais de uma centena de pessoas assistiam aos festejos, entre os quais o presidente da autarquia, Humberto Oliveira, com origens neste local e que acionou os meios de socorro.

No local, além de meios de socorro, estão o Apoio Social da autarquia, a Segurança Social e instituições particulares de solidariedade social.

O alerta foi recebido pelo INEM às 12.29. A nível de meios, foram acionados três helicópteros para o local, duas viaturas médicas, duas ambulâncias de suporte imediato de vida, 14 ambulâncias de socorro e duas unidades móveis de intervenção psicológica em emergência.

O jornal Penacova Actual refere que um dos lados da capela está totalmente destruído. A missa era em honra de Nª. Srª da Moita.

Atualizado 16:27. Acrescenta-se os detalhes sobre a vítima mortal, as cinco crianças, a unidade hospitalar para onde foram levadas as vítimas.

