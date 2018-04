Pub

Vítimas estavam a sair da missa

Uma explosão de pirotecnia fez pelo menos um morto e 24 feridos, três dos quais em estado grave, em Gondelim, Penacova, segundo confirmou ao DN fonte do INEM.

Um representante da Proteção Civil disse aos jornalistas que entre os feridos ligeiros estão cinco crianças e que a maioria das vítimas foi transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Duas pessoas estarão ainda em estado crítico.

As vítimas estavam a sair da missa para iniciar uma procissão, segundo os bombeiros. Fonte da GNR de Coimbra disse à Lusa que a explosão foi num armazém de pirotecnia.

O alerta foi recebido pelo INEM às 12.29 e a operação de socorro ainda está a decorrer. A nível de meios, foram acionados três helicópteros para o local, duas viaturas médicas, duas ambulâncias de suporte imediato de vida, 14 ambulâncias de socorro e duas unidades móveis de intervenção psicológica em emergência.

De acordo com dados da Proteção Civil, no local estão 75 operacionais, 33 viaturas e três meios aéreos.

O jornal Penacova Actual refere que um dos lados da capela está totalmente destruído. A missa era em honra de Nª. Srª da Moita.

