Explosão e incêndio em restaurante do Porto causam dois feridos

"Recebemos o alerta pelas 20:59. Tratou-se de uma explosão e um foco de incêndio no exaustor de um restaurante na rua Carlos Maia, no Porto", disse à Lusa fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.

Segundo a mesma fonte, a ocorrência causou dois feridos, que foram transportados ao hospital de São João, mas os ferimentos são ligeiros.

A ocorrência foi resolvida pelos bombeiros pelas 22:10.