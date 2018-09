"Juntos por Portugal! Somos todos titulares! Força Portugal" E do remate de Robert Sherman em pleno Estádio do Jamor se faz um golo com as cores nacionais. Assim termina o vídeo de apoio que o ex-embaixador norte-americano gravou para apoiar a Seleção portuguesa, com o apoio do Novo Banco, patrocinador oficial da equipa.

Numa mensagem de apoio à Seleção Nacional, Sherman - adepto confesso da equipa das quinas desde que aqui aterrou em representação do seu país - recorda os principais ingredientes da sofrida mas saborosa vitória de Portugal no Euro2016. "Confiança, espírito de equipa e 11 000 001 fãs", declara, assumindo-se como o primeiro deles.

"Orgulho", "alegria" e crença nos nossos jogadores fazem esta mensagem de incentivo dirigida à equipa pelo também membro do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco, que vai direta ao nosso coração.