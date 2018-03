"Evolução dos valores seria natural devido à inflação"

Pub

Couto dos Santos foi o ministro o ministro da Educação que decidiu aplicar o pagamento de propinas. Diz ser uma medida justa e ao DN explica a razão.

Foi o ministro responsável pela introdução das propinas no sistema de ensino. 25 anos depois, acredita que foi a melhor medida?

Mantenho a convicção e a certeza de que a introdução de propinas no ensino superior foi uma decisão acertada e necessária para melhorar as condições de igualdade no acesso e frequência do ensino superior.

Porquê?

Por três ordens de razão: A primeira, porque o anterior sistema era profundamente injusto, porque todos pagavam igual, um valor insignificante, independentemente da condição económica, num momento em que houve alargamento no acesso ao ensino superior de forma exponencial. A segunda, porque introduziu justiça no acesso ao ensino superior face ao aparecimento do ensino superior privado, que veio a impor um elevado esforço económico a muitos jovens carenciados; enquanto outros, que tinham melhores condições económicas, conseguiam mais facilmente entrar no ensino superior público. A terceira, porque o acordo com os estudantes sobre a aplicação das receitas das propinas, permitiu alargar e estruturar o modelo de Ação Social no Ensino Superior, com a construção de residências de estudantes e o alargamento da concessão de bolsas.

Em 25 anos, o valor da propina aumentou de seis para 1063 euros, tendo sido congelado em 2016. Era assim que imaginava a evolução dos valores?

A evolução dos valores seria natural face à evolução da inflação. Porém, nunca imaginei que viesse a ocorrer uma "inflação" combinada de propinas com taxas e emolumentos. A crise veio a colocar problemas de acesso ao ensino superior a muitos jovens carenciados e o acesso à ação social não foi capaz de dar resposta adequada a todos esses problemas. Entendo que um bom e alargado programa de bolsas-empréstimo poderia contribuir para um melhor aproveitamento de muitos jovens valores.