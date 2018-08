Eutanásia vai ser discutida e votada em 29 de maio

Marcelo Rebelo de Sousa não se pronuncia até final do debate

A Assembleia da República vai discutir a 29 de maio a eutanásia, nomeadamente os projetos do PS, BE, PEV e PAN, informou esta quarta-feira o lí­der parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Nessa mesma sessão serão discutidos e votados.

Segundo o secretário da Mesa do Parlamento Duarte Pacheco, que confirmou a data, o ​​​​​​​PEV - que tem um projeto em preparação - considerou a data para a discussão das propostas "extemporânea", preferindo que o debate tivesse lugar na próxima sessão legislativa, mas acabou por concordar com a proposta e arrastar o seu projeto para a referida sessão. Também a bancada social-democrata considerou ser "extemporâneo" esse debate, mas anuiu com a data apontada.

No dia 30 de maio terá lugar um agendamento potestativo do CDS, que os centristas já tinham proposto, sobre fundos estruturais.