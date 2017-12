Pub

Rui Rio e Pedro Santana Lopes congratularam a eleição do ministro das Finanças português

Os candidatos à liderança do PSD Rui Rio e Pedro Santana Lopes saudaram esta segunda-feira a eleição de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo, que ambos consideraram ser positiva para Portugal.

"O quadro do Eurogrupo e dos países da moeda única reconhece que Portugal tem feito uma trajetória importante, que engloba aquilo que foi feito pelo anterior governo e também aquilo que tem sido feito por este. É um fator positivo para Portugal e devemos estar todos orgulhosos de isso ter acontecido", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, à entrada para uma missa evocativa de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, falecidos há 37 anos, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Logo em seguida, Pedro Santana Lopes chegava também ao mesmo local e, questionado sobre a mesma matéria, fez apenas uma breve declaração.

"Com certeza que sentimos satisfação por este dia importante para Portugal, desejo-lhe felicidades, como é natural", afirmou o antigo primeiro-ministro.

Pedro Santana Lopes e Rui Rio são, até agora, os únicos candidatos à disputa da liderança do PSD, com eleições diretas marcadas para 13 de janeiro.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, foi hoje eleito presidente do Eurogrupo, ao impor-se na segunda volta da votação realizada em Bruxelas, anunciou o Conselho da União Europeia.

Centeno foi o mais votado na primeira volta (oito votos), após a qual saíram da "corrida" a letã Dana Reizniece-Ozola e o eslovaco Peter Kazimir, tendo o ministro português derrotado o candidato luxemburguês Pierre Gramegna na segunda volta da eleição.

Centeno torna-se, assim, o terceiro presidente da história do fórum de ministros das Finanças da zona euro, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker e do holandês Jeroen Dijsselbloem, assumindo funções em janeiro próximo.

Mário Centeno iniciará a 13 de janeiro um mandato de dois anos e meio, até meados de 2020.