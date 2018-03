Estudantes de Coimbra em manifestação contra "propinas camufladas"

Pub

Promessa feita pelo governo de acabar com pagamento de várias taxas está por cumprir. Dia 21, alunos protestam na rua

"Já reunimos com toda a gente, mais do que uma vez: com o ministro, com o secretário de Estado, com os responsáveis da Direção-Geral do Ensino Superior. Ninguém fez nada." Alexandre Amado, presidente da Associação Académica de Coimbra, é o rosto da indignação que subirá de tom na quarta-feira, dia 21, numa manifestação contra aquilo a que os estudantes chamam "propinas camufladas", que estarão a render milhões de euros às universidades de todo o país.

Em causa está o pagamento de valores avultados por taxas e emolumentos diversos, que só à Universidade de Coimbra renderam mais de um 1,7 milhões de euros em 2016, ano em que o Orçamento do Estado contemplou uma alteração nesta situação, mas que nunca foi cumprida. O combinado era reduzir ou abolir alguns valores, depois de uma ronda de conversações - que incluía os estudantes - em 2017, o que não aconteceu. "Andámos o ano inteiro nisso, recolheram-se opiniões, enviámos contributos, fomos ouvidos, nós e a reitoria, e nada avançou. Estamos em 2018, o último compromisso assumido era de que tudo seria resolvido em janeiro passado, só que estamos em março e é como se vê", contou ao DN Alexandre Amado, presidente da Associação Académica de Coimbra, depois de uma reunião em que participaram mais de 300 estudantes e que votaram por larga maioria a realização de uma manifestação, já marcada para a próxima quarta-feira. "A desculpa que nos dão é que estão a ouvir todos os parceiros. Mas ao governo não cabe fazer concertação social, cabe tomar decisões", acrescenta Alexandre Amado.

Nos últimos dias, a AAC fez chegar às redações um comunicado de indignação. "Além das propinas cobradas no ensino superior público, cujo valor máximo atinge já os 1063,47 por ano, os estudantes portugueses pagam milhões de euros a título de taxas e emolumentos às universidades e institutos politécnicos. Estas taxas incidem sobre uma multiplicidade de atos e documentos académicos, realizados ou emitidos a troco de valores sortidos, variados consoante o objeto e diferentes de instituição para instituição. A sua natureza não se coaduna com a missão do ensino superior, muito menos considerando os valores que atingem ou a maioria dos atos ou documentos sobre os quais incidem", pode ler-se no documento.

Em causa está o pagamento de taxas variadas, que podem representar valores díspares entre as universidades. Em Coimbra, por uma inscrição de matrícula ou frequência o estudante paga 20, no Porto apenas 12. Já um requerimento ou uma reapreciação de prova custa os mesmos 50 quando comparadas três universidades diferentes: Coimbra, Porto ou na Universidade Nova de Lisboa. Na Faculdade de Ciências e Tecnologia, por exemplo, um diploma de conclusão da parte curricular de mestrado ou doutoramento chega a custar 110. Em Coimbra, o diploma de conclusão de curso custa 20 em papel e 10 em formato digital; ao passo que a certidão de aprovação em unidade(s) curricular(es) varia entre 10, se for em papel, e 5, em formato digital, sendo que a estes valores acrescem 2 por cada unidade curricular adicional constante da mesma certidão.

"Por isso não é fácil definir um valor anual para o que se gasta em taxas e emolumentos. Mas está em causa um assalto às escuras aos estudantes e às suas famílias, sob a forma de propina camuflada, na ordem das dezenas de milhões de euros anuais. Cabe ao governo tomar rapidamente uma decisão justa", sublinha Alexandre Amado, lembrando que "só na Universidade de Coimbra a receita ascendeu a quase 1,7 milhões em 2016, por exemplo". "Ao contrário da propina, cujo valor elevadíssimo é controlado legalmente, as taxas e emolumentos subsistem à margem de qualquer balizamento legal, sendo a sua fixação entregue à vontade discricionária dos conselhos de gestão das instituições de ensino superior", frisa o comunicado da AAC. E aqui reside mais um ponto de contestação. Alexandre Amado lembra que estamos a falar de "micro-órgãos designados pelos reitores ou presidentes e sem obrigatoriedade de representação estudantil". Em suma, sempre que as intenções de cobrança das instituições "esbarram com o limite da nossa propina máxima (já das mais altas da Europa!), as universidades e politécnicos têm também à sua disposição um espaço desregulado onde podem cobrar à vontade".

O DN questionou o gabinete de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas não obteve qualquer resposta.