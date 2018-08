Estudante portuguesa morre em acidente. Namorado está detido

Acidente com ambulância perto do Túnel do Marão faz quatro feridos e corta A4

Uma estudante portuguesa, a fazer o doutoramento no Brasil, morreu este sábado, vítima de um acidente de viação no estado do Maranhão. A vítima, de 29 anos, era natural de Lagos. O namorado, que conduzia o automóvel e que não sofreu ferimentos, já assumiu a culpa e encontra-se detido, acusado de homicídio por negligência.

De acordo com o jornal O Imparcial, Mónica Fernandes, que completaria 30 anos a 8 de maio, seguia no carro com o namorado, Bruno Almeida, que ao tentar ultrapassar um camião entrou na faixa contrária e colidiu com um carro. O automóvel captou e saiu da estrada.

Segundo a imprensa brasileira, a portuguesa foi levada para o hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos provocados pelo acidente e o óbito foi declarado na unidade hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal revelou que a jovem estava no país a fazer um mestrado.

Bruno Almeida, condutor do veículo e namorado da jovem, assumiu a culpa pelo acidente e encontra-se detido.