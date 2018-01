Pub

Ana Rita Fernandes tinha sido vista pela última vez na segunda-feira na Covilhã

A estudante da Universidade da Beira Interior, Covilhã, que estava desaparecida desde segunda-feira foi encontrada esta manhã na Avenida de Roma, em Lisboa. Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirmou ao DN que Ana Rita Fernandes foi detetada por um carro patrulha às 7:30 da manhã.

"Aparentava estar bem de saúde, mas por precaução foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria", disse a mesma fonte. A família da jovem já foi avisada.

Os agentes do carro patrulha terão reconhecido a jovem, que se encontrava sozinha. Ana Rita ter-lhes-á dito que foi para Lisboa por iniciativa própria.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O alerta para o desaparecimento da jovem, natural de Viseu, terá sido dado pelos pais. A Associação Académica da Beira Interior deu conta do desaparecimento da estudante de arquitetura no Facebook, adiantando que tinha sido vista pela última vez na Covilhã, na segunda-feira, com um casaco vermelho.