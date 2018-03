Pub

Na sua primeira deslocação depois de assumir a liderança do PSD, Rio vai estar com Angela Merkel e outros líderes do PPE

Quando se encontrar com a chanceler Angela Merkel hoje em Bruxelas, na cimeira do Partido Popular Europeu (PPE), Rui Rio terá a vantagem de dominar o alemão. O que será, certamente, um bom desbloqueador de conversa com uma das principais líderes da União Europeia, na estreia do presidente social-democrata nas lides europeias. Depois de algumas vicissitudes a nível interno - com a demissão do ex-secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, que o deveria ter acompanhado nesta viagem -, Rio chegou ontem a Bruxelas para a primeira deslocação internacional desde que foi eleito líder do partido. Um jantar com os seis eurodeputados sociais-democratas, uma delegação chefiada por Paulo Rangel, que também é vice-presidente do PPE.

O líder social-democrata vai também encontrar-se com o comissário português Carlos Moedas, com o qual debaterá temas que vão marcar a agenda europeia nos próximos tempos. Entre os quais as consequências do brexit. Apesar de se tratar da primeira deslocação de Rio ao Parlamento Europeu, fonte próxima sublinhou ao DN que o líder do PSD "já teve muitos contactos com personalidades internacionais" enquanto foi presidente da Câmara do Porto. Nesta manhã Rio irá reunir-se com o presidente do PPE, Joseph Daul, participando em seguida na cimeira desta família política europeia, onde terá a oportunidade de se encontrar com os presidentes das três principais instituições europeias, todos eles pertencentes ao PPE - Jean-Claude Juncker (Comissão Europeia), Donald Tusk (Conselho Europeu) e Antonio Tajani (Parlamento Europeu) -, e nove chefes de Estado e de governo da UE membros do Partido Popular Europeu, entre os quais a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. Nesta deslocação, o presidente do PSD será acompanhado pelo secretário-geral adjunto Bruno Coimbra. Rui Rio irá apresentar em Bruxelas as ideias do PSD para as questões europeias e também falar do percurso que Portugal tem de trilhar nos próximos tempos.

Europeias

No jantar que teve com os eurodeputados do PSD terá tido oportunidade de perceber também as sensibilidades sobre as eleições europeias, que se realizam no próximo ano. E para as quais Rio ainda tem de escolher o cabeça-de--lista, mas que muito provavelmente será Paulo Rangel. O eurodeputado já liderou a lista de candidatos ao Parlamento pelo PSD em duas eleições consecutivas, a última das quais em coligação com o CDS.

Costa na "primavera"

Também António Costa está hoje e amanhã em Bruxelas a participar na "cimeira da primavera". Costa estará três dias na capital da União Europeia (UE), já que, além de participar no Conselho Europeu, é um dos convidados de um evento promovido pela Comissão Europeia, em conjunto com o canal televisivo pan-europeu Euronews, sobre os 30 anos da política de coesão, que teve lugar ontem ao final da tarde. Com Lusa