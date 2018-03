Pub

Um cidadão de nacionalidade estrangeira, condenado por homicídio qualificado no país de origem, foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Braga, no âmbito do cumprimento "de um mandado de detenção internacional", divulgou hoje aquela entidade.

Em comunicado, o SEF indica que o homem de 25 anos, "sob o qual pendia um mandado de detenção internacional pela prática de um crime de homicídio qualificado no seu país de origem", foi detido na sexta-feira, em Braga.

O SEF esclarece que, depois de ter "confirmado a presença do cidadão em território nacional", montou "um dispositivo de segurança e vigilância, que culminou na sua detenção".

De acordo com o SEF, o detido vai agora "ser presente ao Tribunal da Relação para validação do mandado".