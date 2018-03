Pub

Um preso do EPL, outro do EP Caldas e três de Setúbal pedem quase 100 mil euros em indemnizações nos tribunais administrativos

As condições infrahumanas de algumas cadeias portuguesas, c om presos amontoados em celas exíguas, estão na base do fundamento de cinco ações judiciais interpostas pelo advogado Vítor Carreto contra o Estado português, em representação de cinco reclusos distribuídos pelos Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), EP Caldas da Rainha e cadeia regional de Setúbal.

Recorde-se que na terça-feira o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura acusou Portugal de manter os presos em condições desumanas e degradantes num realtório já publicado e que levou a ministra da Justiça a reagir, garantindo que as caves do EPL - onde a delegação europeia encontrou ra ratos - estavam desativadas.

Os processos contra o Estado avançados pelo advogado Vitor Carreto, por crimes de tortura e violação da privacidade nas prisões, deram entrada nos respetivos tribunais administrativos de círculo há um e dois anos, consoante os casos, e aguardam ainda marcação de julgamento.

Na ação administrativa em nome do preso do EP Caldas o advogado com escritório em Torres Vedras pede 51 mil euros de compensação; para o recluso do EPL pede 30 mil euros e para os outros três prisioneiros do EP Setúbal reclama 5 mil euros para cada um, no total de 95 mil euros exigidos ao Estado em indemnizações. Em causa, alega, estão violações dos direitos fundamentais inscritos na Constituição e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. "Se os tribunais portugueses não nos derem razão vamos avançar com queixas para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem", afirma Vítor Carreto.

O advogado assegura que representa estes presos "po ruma questão de justiça e pela defesa dos direitos humanos. Não é o dinheiro que importa aqui".

Cela de 8 metros com 2 camas

Um dos reclusos autor de uma das ações, V.C., de 60 anos, condenado por roubos, foi transferido há cerca de um mês para o Estabelecimento Prisional (EP) de Coimbra depois de mais de quatro anos no EPL. E é precisamente sobre o seu tempo na cadeia de Lisboaque versa a queixa. O preso esteve na cela 77 do 3º piso da Ala C do EPL, partilhando o espaço exíguo com outro recluso. "A cela é composta por duas camas, um armário e uma casa de banho, tudo num espaço de c erca de 8 metros quadrados", lê-se na queixa. "A casa de banho, composta por sanita e lavatório, está inserida na cela, sem isolamento". Não havia mesa nem cadeira no cubículo.

O recluso queixava-se também de ficar fechado com o companheiro de cela num total de 15 horas.

Na ação em nome do recluso D.A., do EP Caldas da Rainha, condenado por lenocínio, refere-se que o mesmo cumpre pena desde 28 de setembro de 2014 numa camarata de 40 m2 com outros 17 reclusos "quando o espaço in loco deveria ser no mínimo de 170 m2" para esse tota de presos. Os presos dormem em beliches de três camas sobrepostas e há um aúnica casa de banho para todos, alegou.

O Estado português nunca foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pelas más condições prisionais, respondeu o Ministério da Justiça. A Ordem dos Advogados "não tem elementos sobre essas acções, uma vez que são interpostas pelos advogados directamente. Estes, na generalidade, não informam a OA".