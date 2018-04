A sede do Global Media Group, onde se encontra a redação do DN, nas Torres de Lisboa

Flocos de neve caíram na zona de Benfica

As baixas temperaturas na alta atmosfera provocaram esta terça-feira um fenómeno invulgar na capital. Cerca das 18:15, cai neve em Lisboa.

Foram pequenos flocos, a maioria derretendo antes de tocar no chão, mas perfeitamente visíveis das Torres de Lisboa, local onde se situa a redação do DN.

A temperatura do ar ao nível do solo, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, marcava a esta hora 11º, com períodos de aguaceiros.

O fenómeno da neve durou poucos minutos, mas dada a sua raridade merece ser assinalado.

A última vez que nevou em Lisboa em quantidades assinaláveis foi 30 de janeiro de 2006. A anterior acontecera em 1974.