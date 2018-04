Pub

Recomendação surge por causa de incidente com um avião da TAP, que teve de aterrar rapidamente por falta de combustível

Especialistas espanhóis de aeronáutica recomendam à transportadora aérea portuguesa TAP que dê "formação específica" aos seus tripulantes sobre a forma de atuar quando as aeronaves têm pouco combustível.

"Recomenda-se ao operador TAP Portugal que transmita formação específica aos seus tripulantes no que diz respeito à utilização de comunicações de 'minimum fuel' [combustível reduzido] e 'mayday fuel' [situação de emergência por falta de combustível]", segundo as conclusões de um relatório sobre a aterragem de um avião da TAP no aeroporto de Santiago de Compostela, na Galiza.

A Comissão de Investigação do Acidente e Incidentes de Aviação Civil, dependente do Ministério do Fomento espanhol, divulgou o relatório final sobre a ida, a 10 de outubro de 2016, de um Airbus A-319-111 da transportadora portuguesa para aquele aeroporto, depois de não ter conseguido aterrar nos aeroportos do Porto e de Vigo. De acordo com os técnicos, "o uso adequado das comunicações por parte da tripulação", no que respeita à gestão do combustível, "poderia ter evitado a situação de emergência" que originou a investigação.

A investigação também recomenda que o aeroporto do Porto e o de Santiago de Compostela estabeleçam "um procedimento de coordenação" entre eles.

O incidente teve lugar quando o Airbus da TAP, com 75 passageiros e seis tripulantes a bordo, que voava da Madeira para o Porto, foi impedido de aterrar neste aeroporto devido à falta de visibilidade. O aeroporto alternativo era o de Vigo, que também rejeitou o avião por falta de capacidade de estacionamento para a aeronave, tendo aquela aterrado em Santiago de Compostela quando foi lançado o alerta de falta de combustível.

No percurso, o avião foi ficando sem combustível, mas a tripulação não comunicou a primeira fase do alerta previsto nas regras internacionais, denominado 'minimum fuel', tendo transmitido apenas a segunda fase, 'mayday fuel', quando já tinha passado o aeroporto de Vigo.

Os investigadores consideram que, apesar de não haver estacionamento disponível, o aeroporto de Vigo poderia ter "adotado medidas temporárias extraordinárias para aceitar a aeronave", se tivesse conhecimento da sua situação.