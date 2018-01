Pub

O alerta foi dado às 12:10 "e a escola evacuada de imediato"

A escola Básica Mosteiro e Cávado, em Braga, foi esta terça-feira evacuada devido a suspeitas de fuga de gás, disse à Lusa fonte do Centro Distrital da Proteção Civil (CDOS). O alerta foi dado às 12:10 "e a escola evacuada de imediato", mas duas crianças estão a ser assistidas no Hospital de Braga. As suspeitas não se confirmaram, no entanto.

Segundo fonte do hospital, as duas crianças estão a realizar exames médicos. "Não é possível dizer ainda qual o ponto de situação das duas crianças", explicou.

Na escola estão técnicos da Proteção Civil e efetivos dos Bombeiros Sapadores de Braga. Fonte dos Sapadores disse ao DN que foram chamados ao local e estão a "avaliar a situação". "Estão a tentar identificar a origem da fuga e se se trata de um gás inflamável ou de outra natureza", completou fonte do CDOS.