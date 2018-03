Pub

Choveu no interior das instalações e alunos foram mandados para casa

A Escola Básica 2, 3 dos Olivais, em Lisboa, fechou esta manhã devido ao mau tempo. As imagens registadas pelos alunos mostram a água a cair em grandes quantidades do teto do estabelecimento, cuja direção decidiu encerrar por precaução.

O vice-presidente da Associação de Pais, António Rocha, disse ao DN que dizer que choveu na escola "é um eufemismo", tal a dimensão da água que caiu. O responsável salienta que não esteve no local, mas que já viu as imagens registadas por alunos e pais no hall do edifício principal da escola.

António Rocha afirmou que a escola tem alguns problemas devido à falta de trabalhos de manutenção desde a construção, há cerca de duas décadas, mas garantiu que uma situação com "esta grandeza nunca tinha ocorrido".

Segundo contou, há dias, os alunos de uma turma tiveram de mudar de sala em plena aula porque começou a chover no interior da mesma.

António Rocha lamentou ainda não ter sido contactado pela direção da escola, desconhecendo, para já, se as aulas serão retomadas na segunda-feira.

A direção da escola está indisponível para dar esclarecimentos.