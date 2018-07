EPL vai enfrentar greve dos guardas até final do ano

Os guardas do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) vão entrar em greve às horas extra das 16.00 às 19.00 "a partir do próximo dia 26 e até 31 de dezembro". A garantia foi dada ao DN pelo presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves, que adiantou estar a ponderar alargar esta paralisação "a nível nacional", em protesto contra os novos turnos de oito horas dos vigilantes das cadeias.

Das seis prisões onde o novo horário entrou em vigor, em janeiro, só no EPL se tem mantido um braço de ferro permanente com o diretor geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, ao ponto de as greves ali realizadas desde o início do ano já terem afetado as visitas dos presos o que quase levou a um motim em fevereiro.

"Como a ministra da Justiça não suspendeu os novos horários que vigoram desde janeiro em seis cadeias, nós vamos continuar com a luta", assegurou o presidente do Sindicato Independente da Guarda Prisional , Júlio Rebelo. O Independente vai também marcar uma nova paralisação às horas extra para "a primeira quinzena de maio" e com a duração prevista de 30 dias.

Ontem várias dezenas de guardas e dirigentes dos dois sindicatos estiveram numa vigília de protesto junto à cadeia da Carregueira (Sintra), onde pediram a revisão dos novos horários e a demissão do diretor geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata. O protesto coincidiu com a presença no local do primeiro-ministro, António Costa, para a cerimónia de encerramento da formação dos 386 novos guardas prisionais (309 homens e 77 mulheres).

Jorge Alves recorda que desde novembro do ano passado, quando o diretor geral aplicou o novo horário com turnos de oito horas, que o Sindicato Nacional entrou em luta, primeiro com uma greve às horas extraordinárias logo no início de janeiro, no EPL e em Custóias (Porto) e depois com várias vigílias de protesto, uma das quais em frente ao Palácio de São Bento, a residência oficial do primeiro-ministro.

Na quinta-feira a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, chamou os presidentes dos sindicatos para transmitir que estava disponível para negociar os novos horários, dado que estes tinham problemas. Segundo adiantou Jorge Alves, a ministra dispôs-se a discutir um horário de 12 horas nas negociações do novo estatuto profissional. "Nós abdicávamos da luta e entrávamos nas negociações, propôs a ministra. A nossa contraproposta foi que a ministra suspendesse a entrada em vigor dos novos horários mas ela disse-nos que não", concluiu Júlio Rebelo.