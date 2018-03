Pub

O primeiro dia de paralisação dos enfermeiros afetou mais as cirurgias e as consultas. Mas não faltaram os cuidados aos doentes de risco

Sentada ao calor da salamandra, Francisca Esperto era uma das moradoras mais privilegiadas na Freguesia de Barbacena, em Elvas. Mas nem sabia. Como ainda não tinha ligado a televisão, desconhecia que os enfermeiros estavam em greve em todo o país e que a visita domiciliária que acabara de receber, cerca das 10.00, por parte de uma enfermeira de Elvas a tornava a única habitante da terra que teve direito a assistência para medir a coagulação do sangue. O resto da população encontrou a porta do posto médico fechada.

"A análise até era para ser feita amanhã, mas anteciparam para hoje nem sei porquê",diz ao DN, mostrando-se aliviada com o resultado, dentro dos parâmetros estabelecidos. "E amanhã [hoje] tenho médico. Será que ele vem?", questionava Francisca, de 81 anos, que em 2016 foi vítima de um AVC que lhe paralisou as pernas.

Tal como em Elvas, dezenas de centros de saúde de norte a sul sentiram também problemas causados pela paralisação dos enfermeiros, que afetou de forma ainda mais evidente a atividade dos hospitais: segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), o maior impacto foi sentido nos blocos operatórios, com cirurgias adiadas, e nas consultas programadas, a que se juntaram atrasos nos atendimentos nas urgências, testemunhados pelo DN. Em termos globais, o SEP aponta para uma adesão à greve entre os 60% e os 80% no primeiro dos dois dias de paralisação.

Uma viagem de 15 quilómetros

Francisca Esperto é doente de risco, pelo que está na lista das prioridades dos cuidados de enfermagem. "Mexo-me com dificuldade, mas já tenho ido a Elvas quando é preciso, com ajuda do andarilho e do marido", diz, perante a confirmação de Carlos Branquinho, que, do alto dos 84 anos, ainda cuida da mulher e continua a conduzir.

Uma autonomia que o tranquiliza perante o letreiro afixado na porta do posto médico, que às primeiras horas da manhã já quase toda a população de Barbacena tinha lido, atestando que não havia consultas, pelo que qualquer urgência deveria rumar a Elvas, a cerca de 15 quilómetros. "As enfermeiras que prestam serviço não vieram e isto está fechado. Não temos mais nada", lamentava o presidente da junta, Jorge Madeira. Um condicionalismo que trocou as voltas à população esmagadoramente idosa e hoje bem abaixo dos mil habitantes. A maioria não tem carro e os transportes públicos são "coisa rara" por estas paragens.

Atrasos nas urgências

Num dos maiores hospitais do país, o São João, no Porto, as cirurgias programadas e a atividade de unidades como radiologia, em que nenhum profissional se apresentou ao serviço, foram as mais afetadas. Números avançados pelos sindicatos deram conta de que apenas um dos onze blocos de cirurgia funcionou e a adesão no São João terá sido de 75%. "Muitas pessoas bateram com o nariz na porta porque as cirurgias foram canceladas. Na urgência também se sentiu mais o efeito da greve, mas foram cumpridos os serviços mínimos", disse ao DN uma profissional. Já a enfermeira Manuela Silva contou ao DN que ainda "há colegas com faltas por justificar" da paralisação de setembro de 2017 e explicou porque não fez greve ontem. "Já não acredito nessa forma de luta. Precisamos é da união dos dois sindicatos, pois a união faz a força." Na urgência geral também foram sentidos constrangimentos, com o tempo de espera a superar a média habitual. Contudo, a população não demonstrou desagrado pelos "atrasos". "Os profissionais de saúde têm de ser valorizados. É desagradável esperar, mas é um direito que aplaudo", afirmou Liliana Pinto, à porta da urgência. Contactada pelo DN, a ARS Norte garantiu que todos os centros de saúde estiveram ontem em funcionamento.

A greve, cujo objetivo é apelar à contratação imediata de mais 1500 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde e ao aumento de salários, termina hoje. Mas o SEP avisa que os protestos podem não ficar por aqui.