As zonas críticas do espaço do Bairro Alto serão interditadas

O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa vai receber os alunos da Escola Superior de Dança. Espaços de aulas que a secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior irá conhecer esta manhã. Decisão tomada ontem ao fim do dia, depois de uma reunião de duas horas entre o presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, a direção escolar e Fernanda Rollo. A deslocalização do Bairro Alto, na Baixa, para a zona Oriental não será fácil, mas para os alunos tudo "se resolve com boa vontade".

No dia em que os alunos da Escola Superior de Dança (ESD) fizeram greve foram encontradas as soluções imediatas. "Interditar a utilização de zonas críticas das atuais instalações que ponham em causa a segurança da comunidade escolar"; "avaliar a possibilidade de instalar provisoriamente o seu funcionamento" em unidades "do Politécnico de Lisboa (IPL), nomeadamente no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)". E, desta forma, não será necessário recorrer a soluções externas, informam os dirigentes do IPL em comunicado.

Andreia Marinho, presidente da Associação de Estudantes da ESD, diz que os alunos admitem à partida todas as propostas. "Neste momento está tudo em aberto. Ao passarmos para uma situação provisória, é importante que tenhamos a garantia de que o espaço se adapta ao nosso ensino". E salienta a boa recetividade durante o dia de ontem aos seus protestos, desde logo a mobilização dos estudantes e a compreensão da população.

A reunião entre dirigentes escolares e governantes ocorreu ao fim do dia no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e contou com o "empenho pessoal" do ministro Manuel Heitor. O presidente do IPL, Elmano Margato, e a diretora da Escola Superior de Dança (ESD) liderada por Vanda Nascimento, foram recebidos pela Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rolo. As medidas acordadas entram em vigor a partir de hoje.

São soluções provisórias com a promessa de que o IPL e o Governo "vão dar continuidade aos esforços necessários à construção de novas instalações para o funcionamento da ESD", cujo terreno fica na sede, em Benfica. Aqui funcionam as escolas superiores de Educação, de Comunicação Social e de Música.

Acordo após desentendimento

O encontro ocorreu depois dos dirigentes do IPL referirem, em comunicado enviado às redações, que a tutela conhecia a situação da escola e os esforços para serem encontradas soluções. "Em junho de 2017, foi apresentado no gabinete do secretário de Estado do Tesouro um pedido no sentido de isentar o IPL em 50 % da receita de modo a avançar com a construção do novo edifício" e que essa "intenção" foi comunicada à Secretaria da Educação e Ciência, que entretanto, "solicitou autorização de venda do atual edifício".

O gabinete de Fernanda Rollo continua a afirmar que não receberam qualquer pedido desde que este Governo tomou posse. E que foi sexta-feira, quando se deslocou às instalações do Bairro Alto, visita também acompanhada por Elmano Margato, que teve conhecimento da dimensão do problema. Uma deslocação que foi suscitada pelas denúncias dos alunos.

Numa coisa estão de acordo: vender o edifício onde estão atualmente e com esse dinheiro construírem um novo.

A ESD tem 200 alunos, 160 da licenciatura (sete turmas) e 40 de mestrado. Serão precisos pelo menos cinco estúdios para que as aulas técnicas sejam dadas no ISEL, segundo as contas dos estudantes, além de infraestruturas de apoio.

