Paciente tinha desaparecido da Unidade de Cuidados Continuados

Um homem de 63 anos dado como desaparecido, no domingo, da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Melgaço onde se encontrava internado, foi hoje encontrado sem vida num local próximo, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o corpo foi encontrado cerca das 11:30, no lugar de Louridal, na União de Freguesias da Vila e Roussas.

O desaparecimento do homem foi comunicado à GNR, no domingo, cerca das 16:30. Os bombeiros locais foram acionados cerca das 17:28 para integrar as buscas pelo homem.