Encontrada menina dada como desaparecida em Oliveira de Azeméis

Na quinta-feira, uma menina de nove anos foi dada como desaparecida em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro. Porém, afinal ela encontrava-se em casa dos avós.

Eram cerca de 19 horas quando a menina resolveu sair de casa dos pais em direção à casa dos padrinhos, situada a cerca de 150 metros de distância, o que não viria a acontecer, apesar do curto trajeto que separa estas duas habitações.

Ao se terem deparado com o acontecimento, tanto os pais como os padrinhos alertaram a PSP e a GNR por volta das 22 horas, no sentido de a encontrar, tendo a informação sido transmitida à Polícia Judiciária já pela madrugada.

Segundo informação da Polícia Judiciária do Porto avançada ao Notícias ao Minuto, a menina foi encontrada por um taxista na manhã desta sexta-feira, que achou estranho o facto de ela se encontrar sozinha na rua, e levou-a até à casa dos avós. Durante o tempo em que se procurava pela criança, não houve qualquer qualquer contacto estabelecido tanto por parte dos pais como por parte dos avós, o que gerou apreensão e desconhecimento.

As buscas decorreram até esta sexta-feira de manhã, quando os pais descobriram que, afinal, a menina estava na casa dos avós desde as 21 horas do dia anterior.