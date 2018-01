Pub

Esta é a convicção da PJ da Guarda, depois de terem sido encontradas ossadas na aldeia de Folgosinho, uma das atingidas pelo fogo

Poderá ter sido encontrada a 112ª vítima dos incêndios que atingiram o país no ano passado. A Polícia Judiciária da Guarda descobriu em Folgosinho, freguesia do concelho de Gouveia, ossadas que podem pertencer a Rui Costa, de 40 anos, desaparecido desde o dia dos fogos que atingiram várias regiões do país, em meados de outubro.

A notícia é avançada hoje pelo Jornal de Notícias e refere que, além, dos exames periciais que estão a decorrer no Instituto de Medicina Legal, para apurar se os restos mortais pertencem a Rui Costa, foram ainda pedidas amostra de ADN à família.

As ossadas foram encontradas no dia 20 de dezembro, e no dia seguinte a polícia voltou ao local e encontrou novas ossadas a apenas 500 metros da casa de Rui Costa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A investigação está na fase inicial, mas segundo o mesmo jornal, existe "uma convicção muito forte de que Rui Costa morreu a fugir do fogo", no passado dia 15 de outubro, o que poderá significar que foi encontrada a 112ª vítima mortal dos fogos que assolaram o país em outubro de 2017.

A Comissão Técnica Independente que está a investigar os incêndios desloca-se esta quinta-feira às instalações da PJ da Guarda para se inteirar desde novo dado.

No dia 15 de outubro do ano passado o incêndio do Parque Natural da Serra da Estrela começou na aldeia de Sabugueiro, mas quando o vento mudou as chamas dividiram-se em duas frentes de fogo e uma delas atingiu a aldeia de Folgosinho, de onde desapareceu Rui Costa.