Empresas pagaram viagens a elementos da PSP e GNR

Entre 2012 e 2017, houve 37 viagens ao estrangeiro de elementos da GNR, PSP, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), que foram pagas por empresas. Esta é uma das conclusões do inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna, a que a TSF teve acesso.

De acordo com o documento, realizaram-se na Secretaria-Geral do MAI 12 viagens pagas por empresas durante cinco anos, número idêntico às contadas na GNR. Já na PSP foram 9 e na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária registaram-se 4.

O inquérito revela que as empresas de tecnologia ou de carros lideram as viagens pagas

A TSF noticia que na Secretaria-Geral do MAI "quase todas as viagens foram pagas por multinacionais tecnológicas como a Oracle, Huawei, Motorolola, HP, Fujitsu ou Microsoft". Na PSP e GNR registaram-se viagens pagas por empresas de tecnologias, de radares, armas e de automóveis.

Na PSP, foram pagas viagens pela SIVA, que representa marcas como a Volkswagen ou a Toyota Caetano Portugal, que pagou a viagem mais longa, uma semana, a São Paulo, no Brasil

Segundo apurou a TSF, o inquérito foi arquivado, mas fez uma série de recomendações em nome da "transparência", nomeadamente que o funcionário que faça uma viagem paga por uma empresa não deve participar em decisões de contratação pública que a envolvam.

No entanto, o IGAI encontrou casos de funcionários que participaram nestas viagens e que estiveram depois em concursos públicos que envolveram as empresas que as pagaram, como a Oracle. O IGAI refere que todas as viagens foram autorizadas.

O inquérito concluiu, porém, que essas entidades privadas já prestavam serviços ao MAI pelo que não se pode detetar uma "conexão cronológica" com a ida ao estrangeiro.

Este inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna foi realizado após as notícias sobre viagens pagas por empresas, como a Oracle, Microsoft ou Galp, a quadros do Estado.