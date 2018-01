Pub

Viviam em França e estavam em Montalegre de férias

Um despiste violento na madrugada desta segunda-feira causou a morte a dois homens, um deles emigrante em França. O acidente teve lugar na rua Lama de Moinho, no centro da vila de Montalegre, segundo informações da GNR local.

As vítimas tinham 27 e 36 anos. De acordo com o Jornal de Notícias, um dos homens era de nacionalidade francesa e o outro era natural de Montalegre. Estavam de férias na vila do distrito de Vila Real.

"A viatura embateu com grande violência num muro e numa casa, por volta da 1.40 horas da madrugada. As duas vítimas tiveram de ser desencarceradas", explicou o segundo comandante dos bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro, ao JN.

Os dois homens "entraram em paragem cardiorrespiratória" e foram transportados para o centro de saúde - a apenas 200 metros do local onde se deu o acidente - e o óbito foi declarado naquela unidade de saúde.

No local, estiveram 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos bombeiros de Montalegre e da Guarda Nacional Republicana.

O Ministério Público está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.