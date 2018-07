Elza Pais fala em nome do PS no 25 de Abril

Elza Pais será a deputada que subirá à tribuna em nome do PS para tomar a palavra na sessão solene que comemorará os 44 anos do 25 de Abril, na próxima quarta-feira na Assembleia da República, apurou o DN junto da direção do grupo parlamentar socialista.

A intervenção da atual presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas (DNMS) tem lugar depois do Parlamento ter aprovado na generalidade a proposta do Governo para reforçar a participação das mulheres na política e acontece na véspera de Elza Pais apresentar a sua moção de estratégia global de recandidatura à presidência do DNMS, que dirige há dois anos, e cujas eleições decorrem em 11 e 12 de maio.

Com o título de "Igual Poder-Novas Lideranças", a deputada quer que o PS replique nas suas estruturas internas a paridade que está a legislar para as empresas e para as listas dos partidos às eleições.

Na tribuna para celebrar o 25 de Abril, a antiga secretária de Estado da Igualdade sucede a Alberto Martins, histórico deputado do PS que tinha estado ao lado do anterior secretário-geral socialista, António José Seguro, e que deixaria o lugar de deputado meses depois, em julho de 2017, após de 40 anos de atividade parlamentar.

No ano passado, o PS teve na tribuna aquele que, na crise académica de 1969, se levantou numa sessão perante o Presidente da República e falou: "Em nome dos estudantes de Coimbra, peço a palavra" - tornando-se um dos rostos da luta dos estudantes contra a ditadura do Estado Novo.

Em 2016, na primeira sessão solene desta legislatura, a voz socialista que subiu à tribuna foi o então secretário-geral da Juventude Socialista, João Torres.