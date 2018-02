Pub

A vice-presidente do PSD Elina Fraga garantiu hoje estar "absolutamente tranquila" com o mandato como bastonária da Ordem dos Advogados, considerando que a auditoria às contas deve ser situada na "luta" eleitoral para a liderança da instituição.

"Estou absolutamente tranquila com o mandato que fiz, absolutamente determinada em colocar-me ao serviço do meu país, como me coloquei ao serviço da Ordem dos Advogados durante três anos", respondeu hoje aos jornalistas durante uma conferência de imprensa na sede do PSD, após a primeira reunião da Comissão Política Nacional de Rui Rio.

Para Elina Fraga, a auditoria às contas da "Ordem dos Advogados tem que ser situada numa luta que existiu na Ordem dos Advogados, que teve a ver com as próprias eleições", "uma luta que foi intensa" e em relação à qual nunca foi chamada, "o que desde logo é estranho".

"A queixa feita no Conselho Superior foi toda ela arquivada. Pedi ao atual bastonário cópia da auditoria logo quando saíram as notícias em novembro. Até hoje não me foi facultada qualquer cópia", criticou.

De acordo com a nova vice-presidente do PSD, aquilo que pôde conhecer da auditoria foi-lhe facultado por um jornalista.

"A Ordem dos Advogados nunca me facultou uma cópia da auditoria", insistiu.

Elina Fraga começou por dizer que "é um privilégio e uma honra estar" no PSD, casa que diz ser sua já há algum tempo.

"Em relação a todo o ruído, eu já tenho mundividência suficiente para perceber que determinados nomes geram reações em alguns poderes instituídos e portanto não me espanta que haja todo este ruído e toda esta reação ao meu nome", observou.