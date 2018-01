Pub

Está previsto que a obra esteja concluída em "finais de 2020", segundo o diretor executivo da Habitat Invest, que detém 50% do imóvel

O edifício dos CTT no centro do Porto, que esteve na calha para receber a sede da Agência Europeia do Medicamento, vai receber um investimento de 60 milhões de euros para se transformar até finais de 2020 num empreendimento com hotel, apartamentos e lojas.

Em entrevista telefónica à Lusa, o diretor executivo da Habitat Invest, Luís Corrêa de Barros, que detém 50% do edifício dos CTT no centro do Porto, contou que o Pedido de Informação Prévia (PIP) daquele imóvel foi "aprovado" pela Câmara Municipal do Porto há menos de um ano e que o projeto de arquitetura deu entrada há cerca de três meses na autarquia.

"Se tudo correr bem", a obra, que inclui um hotel com 104 quartos, 70 apartamentos e seis lojas no rés-do-chão, deverá durar entre 18 a 24 meses e estará terminada em "finais de 2020", estimou Luís Corrêa de Barros, garantindo que a Habitat Invest e o Grupo Ferreira, o outro coproprietário do edifício dos CTT no Porto, é que vão "fazer a obra", cujo investimento será "entre 47 e 50 milhões de euros".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A Habitat Invest e o Grupo Ferreira vão também construir a nova loja para os CTT na "esquina superior da Avenida dos Aliados com a Rua Estevão", mas só avançarão depois de ser aprovado o projeto do hotel, apartamentos e das lojas, adiantou Luís Corrêa de Barros.

"Vamos começar a obra da loja nova para os CTT assim que o processo e a licença da obra sejam deferidos", acrescentou, revelando que só falta acertar a renda que os CTT vão pagar.

Dos 70 apartamentos que o empreendimento vai oferecer, cerca de 30% vão ser T0 e T1, e a operação de vendas vai ser realizada pela Five Stars, uma marca da Habitat Property que gere toda a operação de alojamento local do grupo, e cuja dona é a Habitat Invest, explicou a mesma fonte.

O Expresso 'online' e o Jornal de Notícias avançaram que a Habitat Invest e o Grupo Ferreira queriam reconverter o edifício dos CTT na Baixa do Porto para uso residencial e turístico.

Segundo Luís Corrêa de Barros, os CTT tinham um contrato com o Santander que "caduca em 2018".

A Lusa tentou, sem êxito ao longo da manhã de hoje, ouvir os CTT sobre o assunto.

A Habitat Invest é uma empresa privada de investimento imobiliário fundada em 2004, focada na reabilitação urbana e no desenvolvimento de projetos de raiz, e designa-se como uma "one-stop-shop", que acompanha todas as fases dos projetos, desde a identificação da oportunidade até à venda.

Na página da Internet da Habitat Invest pode ler-se que já investiu 100 milhões de euros em Portugal, designadamente em 211 apartamentos, 31 lojas e nove projetos, e já ganhou dois prémios SIL para melhor reabilitação (2013, 2016), um prémio "Vida Imobiliária" para a Melhor Reabilitação Urbana de Lisboa (2017) e um prémio do "Magazine Imobiliário" (2017).

A Habitat Invest tem em curso um outro projeto no Porto, no centro histórico daquela cidade, designado por 'Pharmacia', na Rua de Aníbal Cunha, e que está a reabilitar o edifício da antiga Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, mantendo a sua traça e estilo originais, e onde se prevê que até 2019 estejam construídos "45 apartamentos", indica a empresa.