Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Pub

Encontrado "objeto suspeito" numa casa de banho

O edifício I da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - onde funcionam os departamentos de Eletrotecnia e Informática - foi evacuado, esta manhã, depois de ter sido encontrado um um "objeto suspeito" numa casa de banho.

De acordo com fonte da universidade, só o edifício em causa foi evacuado e todas as outras aulas decorrem com "normalidade".

"Estamos tranquilos, certamente que foi uma brincadeira, mas é sempre necessário averiguar, por razões de segurança", explicou a mesma fonte.

No local encontra-se uma equipa de inativação de engenhos explosivos da PSP.