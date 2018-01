Pub

Os desfiles vão realizar-se nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro

A edição deste ano do Carnaval de Loulé, um dos mais antigos do país, vai parodiar a "Web Summit", a cimeira mundial de tecnologia que nos últimos dois anos decorreu em Lisboa, informou hoje a autarquia.

Ao todo, serão 14 carros alegóricos que irão percorrer a principal avenida da cidade, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, sendo retomada, este ano, a tradição de realizar o corso em três dias seguidos (domingo, segunda e terça-feira), ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, com o desfile a sair no sábado em vez de segunda, lê-se na nota da Câmara de Loulé.

Este ano, o tema vai ser "Carnaval Summit de Loulé", uma brincadeira relacionada com aquela cimeira, embora também se mantenha a sátira social, política e desportiva, com a 'presença' do futebolista Cristiano Ronaldo e Vladimir Putin, Presidente do país onde se realiza o Mundial de 2018 de futebol (Rússia), mas também da chanceler alemã, Angela Merkel, e do ministro Mário Centeno.

A eterna rivalidade entre os três maiores clubes de futebol portugueses também estará em destaque, com os presidentes do Sporting e do Porto a fazerem "uma caça à águia encurralada na central de emails", acrescentou a autarquia.

Haverá ainda uma "geringonça" a preparar-se para participar na festa "Web Summit", num cruzeiro muito animado. Do Governo para a Europa, Mário Centeno junta-se a Angela Merkel num carro dedicado às finanças da União Europeia.

"Um detalhe comum a todos os carros alegóricos deste desfile será a alusão à tecnologia, que estará não só nos carros, mas em toda a decoração do recinto, apresentando, assim, um mundo virtual neste sambódromo louletano", lê-se na nota.

Com mais de um século de história, o Carnaval de Loulé é descrito pela autarquia como "uma manifestação etnográfica ímpar, tradição bastante enraizada, e que constitui o principal cartaz do Algarve durante a chamada época baixa do turismo".

Os desfiles arrancam às 15:00, sendo o preço das entradas de dois euros, receita que irá depois reverter para causas solidárias e também para as associações participantes no corso.

Além dos três dias de desfiles, o programa de Carnaval de Loulé 2018 apresenta um conjunto de atividades para dinamizar a cidade nesta época do ano, assim como torneios desportivos, entre outros.

Para segunda-feira, dia 12, está previsto um baile de gala dedicado ao "Loulé Summit" no 'palácio' da Associação Empresarial do Algarve (NERA), na zona industrial, que irá transformar-se numa espécie de Panteão Nacional.