E se tiver de pagar os sacos quando for comprar roupa?

Um saco de plástico leve tem apenas 25 minutos de vida útil, mas pode demorar mais de 300 anos a decompor-se. Para ajudar a resolver o problema, foi introduzida uma taxa sobre estes sacos em Portugal, que fez quase com que desaparecessem das grandes superfícies comerciais, mas os ambientalistas consideram que a legislação deve ser melhorada. A propósito do Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, que se assinala esta terça-feira, a Quercus e a organização ambientalista ZERO defendem uma taxa para todos os sacos, nomeadamente para os que são oferecidos nas lojas de roupa, livrarias, farmácias ou sapatarias. ​​​​​​

"Vamos pressionar para que haja legislação que alargue a proibição de oferta de sacos a todas as lojas de comércio e serviços de compras", diz ao DN Carmen Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, adiantando que a organização irá apresentar uma proposta nesse sentido ao Governo, em novembro, na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

Para já, a Quercus quer perceber "qual o peso dessa franja de mercado", porque, lembra Carmen Lima, mesmo "as lojas que habitualmente usam sacos de papel, tendem a disponibilizar sacos de plástico no período de saldos". Por outro lado, frisa, "as compras online são acondicionadas em sacos sem asas que não entram no diploma da fiscalidade verde". Segundo esta responsável, a Quercus tem recebido denúncias sobre a "não otimização dos sacos" nas compras entregues ao domicílio. Por isso, "além das outras lojas de retalho, a legislação tem de ser alargada às compras online".

Susana Fonseca, que acompanha as políticas do plástico na Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, considera que a prioridade deve ser "fazer um estudo para saber efetivamente como tem evoluído o consumo de sacos de plástico em Portugal". Isto porque, lembra a Zero, embora os sacos de plástico leves praticamente já não existam, "foram substituídos por outros, de gramagens superiores ou inferiores que escapam ao proposto na lei, ou seja, o seu custo pode ser assumido pelo consumidor ou não, visto que não estão sujeitos a uma taxa".

É por isso que o grupo de trabalho criado para se debruçar sobre este tema propõe que a taxa dos sacos de plástico leves (0.10€) seja alargada aos mais espessos para incentivar uma maior reutilização, como adiantou recentemente o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.

Taxar todos os descartáveis

Tal como a Quercus, a Zero também defende "a generalização da aplicação da taxa", pois "não faz sentido que existam tantas lojas onde são facultados sacos sem qualquer custo". Susana Fonseca vai mais além: "Não faz sentido restringir o tipo de sacos de plástico abrangidos pela taxa. Todos os descartáveis de venda final devem ser taxados". Uma medida, adianta, que também se deve estender ao que são "feitos de papel ou de plástico supostamente biodegradável". O plástico é um "problema grave, mas os outros materiais também gastam recursos".

Há cinco anos, era estimado que cada português consumisse, em média, 466 sacos de plástico leves por ano, um valor bastante superior à média na Europa (198 sacos por ano). Com a aplicação da nova lei, a Quercus acredita que "Portugal posiciona-se por forma a responder às exigências europeias de reduzir o uso de sacos de plástico leves em 50% até 2017 e em 80% até 2019".

A propósito do Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, a associação pede aos portugueses que levem o próprio saco de compras de casa, recusando aqueles que lhes são oferecidos. "Há alternativas muito duráveis. Podem ser usados sacos de papel, têxteis, cestas ou carros de compras. A pessoa deve selecionar o saco que melhor se adapte à compra", atira Carmen Lima.

Menos sacos vendidos



De acordo com os dados cedidos ao DN pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), houve uma redução de aproximadamente 14 000 toneladas de "sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos de polímeros de etileno" (categoria onde se incluem os casos leves, de gramagem superior e do lixo, por exemplo) vendidas entre 2013 e 2017. Enquanto no primeiro ano se venderam 73 000 toneladas, no ano passado foram comercializadas aproximadamente 60 000.



Por outro lado, aumentou o valor associado à venda desta categoria de sacos de plástico. Em 2013 renderam à indústria cerca de 60 milhões de euros e em 2017 esse valor subiu para aproximadamente 136 milhões de euros. Na opinião de Carmen Lima, esse aumento estará relacionado com "o facto de se venderem mais sacos de gramagem superior, que são mais caros, uma vez que diminuiu muito a venda de sacos leves". "Embora haja uma redução na utilização dos sacos, há um aumento do custo", conclui.

Apesar de os dados do INE apontarem para uma diminuição na produção e na venda de sacos de plástico, as duas ambientalistas consideram que podem não dar uma imagem fidedigna do que se passa em Portugal. "Porque não têm em conta os sacos que não são produzidos cá, mas são vendidos no país", esclarece Susana Fonseca.