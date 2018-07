É preciso "mudar de direção", diz o PAN

Deputada do PSD suscita aplausos no PS

Porque as alterações climáticas têm um "profundo impacto no equilíbrio dos ecossistemas", este é "o momento de mudar de direção e de alterar as prioridades da agenda política".

A afirmação foi feita esta manhã, no Parlamento, pelo deputado PAN André Silva, o primeiro a discursar na sessão solene de celebração do 44º aniversário do 25 de Abril.

O deputado começou por uma analogia: "Peço que imaginem a seguinte situação: Alguém que vai de férias, compra um bilhete de comboio de Lisboa para Faro. Por qualquer motivo essa pessoa engana-se na linha e apanha um comboio com direção a Braga. Só se apercebe quando a carruagem já se encontra em andamento. O que irá esta pessoa fazer? Parar na próxima paragem, tentar corrigir o erro, e apanhar o quanto antes um comboio na direção contrária para chegar ao Algarve e começar as suas férias."

Deixando a seguir uma pergunta: "E se estivermos enganados em relação ao percurso que estamos a fazer enquanto sociedade, enquanto civilização?"

Dizendo que "a única coisa que aumenta mais depressa do que as nossas emissões é a produção de palavras que se comprometem a baixá-las", sublinhou porém que "a tarefa do nosso tempo ultrapassa em muito as alterações climáticas". Ou seja: "Temos de ir mais longe e mais fundo. Para sermos honestos connosco próprios, trata-se, na realidade, de transformar tudo relativamente à forma como vivemos neste planeta. Trata-se de uma questão de sobrevivência da nossa espécie, que exige uma alteração consistente e consciente do comportamento individual e social, acompanhada, a jusante e a montante, de melhor apoio do Estado".

É assim "tempo de mudar de linha e não temos muito tempo, pois o ponto de não retorno está a um apeadeiro de distância. "Compete-nos garantir, com a urgência que esta crise ecológica merece, uma transição para um modelo económico baseado em energias 100% limpas e renováveis, e que promova a independência energética de todos os portugueses."

André Silva concluiu a sua intervenção "com uma palavra de gratidão "aos capitães de Abril -vários presentes na sessão aliás - porque "naquela madrugada, terem sido o nosso cais e nos terem feito mudar de linha".