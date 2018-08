"É importante que hospitais encarem princípio de livre escolha como uma oportunidade"

Os dados da ACSS mostram uma grande concentração das escolhas dos doentes para consultas de especialidades nos grandes hospitais de Lisboa e Porto. A lei do livre acesso coloca uma grande pressão sobre essas unidades? Como têm esses hospitais respondido em termos de produção e tempos de espera?



Os hospitais públicos têm vindo a aumentar o seu desempenho assistencial, em resposta ao crescimento da procura que se tem registado no SNS. Esta é uma realidade transversal a todo o país, que assume especial relevo nos grandes hospitais de Lisboa e Porto, que são os mais procurados, mas que também são aqueles que têm uma maior flexibilidade para ajustar a sua resposta a essa procura por parte dos cidadãos. De qualquer das formas, parece-nos importante que todos os hospitais possam encarar este princípio de livre acesso como uma oportunidade para continuarem a aumentar a qualidade e a eficiência das suas respostas, tornando-se cada vez mais atrativos e oferecendo aos cidadãos, em tempo adequado, os cuidados que eles procuram.



Tendo por base esses tempos de espera, continuamos a ter consultas com prazos muito acima do recomendado, com casos extremos de três anos para dermatologia, no Hospital de Aveiro, que se queixa de falta de profissionais. A liberdade de escolha ajudou a melhorar a situação nessas especialidades e como se pode combater esse problema?



Os tempos de resposta para as consultas externas têm vindo a melhorar de forma consistente a nível nacional na maioria das especialidades, como são o caso da oncologia, da otorrinolaringologia, da gastroenterologia, da cirurgia geral, da medicina interna, da reumatologia, entre outras. Há ainda hospitais e especialidades onde os tempos de resposta têm de continuar a melhorar. O aumento de recursos humanos que se tem registado nos hospitais do SNS é um fator importante para essa melhoria, assim como são os vários instrumentos de gestão que estão disponíveis e que permitem aos hospitais ajustar a sua capacidade de resposta, com destaque para os pagamentos acrescidos aos profissionais que façam atividade adicional dentro do SNS, para a criação dos centros de responsabilidade integrados (CRI), para as transferências de consultas entre os hospitais do SNS e para os modelos inovadores de prestação de cuidados que estão associados à TeleSaúde e às respostas na comunidade. O caso da dermatologia é um bom exemplo de como a inovação organizacional e das práticas clínicas contribui para a melhoria do acesso e da resolutividade no SNS. Esta é uma especialidade que tradicionalmente tem dificuldades de resposta atempada e onde os ganhos que a implementação do telerastreio dermatológico são evidentes em vários hospitais, o que justifica o alargamento desta solução que se encontra em curso em todo o país.