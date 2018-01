Pub

Terão inalado produtos tóxicos utilizados normalmente nas cassetes sanitárias das embarcações

Duas pessoas ficaram hoje feridas ligeiramente por intoxicação, num barco ancorado na marina de Vilamoura, no Algarve, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, as duas pessoas sofreram intoxicação por inalação de produtos tóxicos, utilizados normalmente nas cassetes sanitárias das embarcações, tendo sido assistidas no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e posteriormente transportadas para o hospital de Faro.

Segundo a fonte, o incidente ocorreu no interior da embarcação, tendo o alerta sido dado por volta das 13:00.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Inicialmente foi recebida a comunicação de um incêndio a bordo de um barco na marina de Vilamoura, o que não se confirmou, mas, sim, uma intoxicação por libertação de produtos tóxicos", sublinhou a fonte.

Nas operações estiveram envolvidos 17 operacionais dos bombeiros voluntários de Loulé, do INEM e da Polícia Marítima.