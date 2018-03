Pub

Fenómeno foi registado no domingo à tarde.

O Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) confirmou a ocorrência "dois tornados ou de um com duas trombas", no mar ao largo de Viana do Castelo, no domingo.

"Os tornados não tiveram implicações em termos de ocorrências", segundo o IPMA, mas quem viu não ganhou para o susto. Pedro Sárria, por exemplo, fotografou o fenómeno, domingo cerca das 17.30 horas.

No Algarve, esta segunda-feira, um tornado de classe F1, com ventos entre os 117 e os 180 quilómetros por hora, fez estragos na zona de Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António.