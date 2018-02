Pub

Os agentes da PSP em causa comentaram a distinção num grupo privado do Facebook

Críticas de dois agentes da PSP num grupo privado do Facebook valeram suspensão de 90 dias. Em causa a distinção recebida por um agente por este saber "colmatar fissuras nas paredes", segundo noticia esta quinta-feira o JN.

Um agente da PSP colocado na Esquadra da Bela Vista, no Porto, recebeu em setembro de 2014 um louvor por saber "colmatar fissuras nas paredes".



A situação veio publicada numa ordem de serviço que os polícias recebem diariamente e foi comentada em tom de crítica por dois agentes que fazem patrulha nas ruas do Porto. Os agentes da PSP em causa comentaram a distinção num grupo privado do Facebook, utilizando alegadamente expressões consideradas impróprias por superiores hierárquicos.



O processo disciplinar valeu uma suspensão de 90 dias com perda de vencimento. E nem o recurso valeu de alguma coisa, a não ser uma onda de solidariedade da maior parte dos colegas