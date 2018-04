Pub

O despiste de uma viatura que se incendiou ao quilómetro 60,4, no sentido norte/sul, da A1, antes da saída do Cartaxo, fez duas vítimas mortais

Duas pessoas morreram hoje no despiste de uma viatura que se incendiou ao quilómetro 60,4, no sentido norte/sul, da Autoestrada do Norte (A1), antes da saída do Cartaxo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta foi dado às 13:29 e quando os bombeiros chegaram ao local a viatura já estava completamente tomada pelas chamas.

No local encontram-se 24 operacionais e oito viaturas das corporações de bombeiros municipais e voluntários de Santarém, dos municipais do Cartaxo e da GNR.