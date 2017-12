Pub

A GNR intensifica, desde sexta-feira e até ao dia 02 de janeiro, o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego

Duas pessoas morreram nas estradas fiscalizadas pela GNR na sexta-feira, o primeiro dia da operação "Ano Novo" em que foram contabilizados 240 acidentes, indicam dados provisórios da corporação.

Segundo os números divulgados no site da GNR, as duas vítimas mortais foram registadas em acidentes no distrito de Coimbra e Vila Real.

Na sexta-feira não foram registados feridos graves, mas houve 99 feridos ligeiros.(CLARIFICA QUE OS 99 FERIDOS SÃO LIGEIROS).

A GNR intensifica, desde sexta-feira e até ao dia 02 de janeiro, o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego no âmbito da operação "Ano Novo".

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o reforço do patrulhamento nas estradas tem como objetivo "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".

Durante a operação "Ano Novo", a GNR vai estar "particularmente atenta" à deslocação para os locais de diversão e de grande concentração de pessoas, devido às celebrações da passagem de ano, para "evitar comportamentos de risco por parte de condutores de veículos, com especial atenção aos condutores de ciclomotores e motociclos".

Para a operação vão estar mobilizados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, que vão focar a sua atenção na condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, manobras perigosas, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e cadeirinhas para crianças e não utilização de equipamentos de proteção por parte dos motociclistas.

Os militares da GNR vão ainda efetuar ações de sensibilização dirigidas a peões, ciclistas e motociclistas.