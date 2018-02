Pub

Estrada Nacional 5 esteve impedida nos dois sentidos mais de duas horas

Um homem de 27 anos e uma mulher de 24 morreram este domingo um despiste automóvel ao quilómetro 18 da EN5, no sentido Montijo-Poceirão, perto de Palmela, Setúbal.

As duas vítimas mortais ficaram encarceradas dentro do carro e, no local, espera-se apenas a ordem da GNR para que sejam transportados para a morgue do Hospital de Setúbal, disse ao DN o Comandante dos Bombeiros do Pinhal Novo.

Já segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado às 17:13, com a estrada a ficar "obstruída nos dois sentidos".

No local esteve o INEM, a GNR, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR e os Bombeiros do Pinhal Novo com cinco veículos. Presentes estiveram ainda 12 operacionais.

Pelas 19:35, apurou o DN, os trabalhos de peritagem e limpeza estavam concluídos e a estrada estava prestes a ser reaberta ao trânsito.