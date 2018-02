Pub

Corpos foram encontrados por um familiar

Dois homens foram encontrados hoje mortos numa residência em Válega, Ovar, informou a GNR.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado esta manhã pelo cunhado de um dos indivíduos.

A GNR desconhece a identidade dos dois homens e se existe algum grau de parentesco entre os mesmos.

"Como ainda estamos a fazer algumas perícias que não permitem mexer nos corpos, também ainda não vimos se têm documentos nos bolsos", disse o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Aveiro da GNR, Gonçalo Ribeiro, sem ter informações para conirmar a informação avançada pelo Correio da Manhã de que que as vítimas são dois dois irmãos, com 41 e 44 anos, que viviam juntos.

De acordo com a mesma fonte, as vítimas apresentam sinais de estarem cadáveres há já algum tempo.

"Os sinais de rigidez, bem como a cor e odor permitem, numa análise preliminar, perceber que já eram cadáveres há algum tempo", disse o tenente Gonçalo Ribeiro.