Um dos homens foi detido no aeroporto, o outro na Estação do Oriente

Dois homens foram detidos em Lisboa por tráfico de cocaína suficiente para 5000 doses individuais, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

As detenções ocorreram no Aeroporto Humberto Delgado, onde foi intercetado um cidadão proveniente da América Latina, que transportava a droga junto ao corpo, e na zona da Estação do Oriente, onde se encontrava "o destinatário final desse produto", segundo a mesma fonte.

Sobre os detidos, de 32 e 40 anos, recaem "fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes", afirma a PJ em comunicado.

Após primeiro interrogatório, ficaram em prisão preventiva.